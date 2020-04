Alla Fondation Barry in tre giorni nati 15 cuccioli

La femmina a pelo corto «Hoxane du Grand St. Bernard» e il maschio a pelo corto «Florenzo vom Baronenschloss» sono diventati genitori di sei maschi e quattro femmine in perfetta salute il 1° aprile 2020.



Qualche giorno dopo, in data 4 aprile 2020, gli esemplari a pelo lungo «Djanga au Moulin de Tallans» e «Alpine Dream Gregory» sono diventati genitori di tre maschi e due femmine.



Le mamme e i loro cuccioli stanno bene. «Entrambe sono madri esperte, in quanto questa è la seconda cucciolata per Djanga e la terza e anche ultima per Hoxane, considerata la sua età. Poiché Hoxane non aveva latte a sufficienza per nutrire i suoi dieci cuccioli, si è fatto ricorso anche al biberon, prima che Djanga prendesse sotto la sua ala protettrice due cuccioli di Hoxane in modo da darle sollievo», spiega Manuel Gaillard, il responsabile dell'allevamento. I cuccioli porteranno rispettivamente i nomi che iniziano con la lettera «D» per la cucciolata di Hoxane e la lettera «E» per la cucciolata di Djanga.



A partire da quando avranno sei settimane, cioè da metà maggio, i cuccioli potranno essere ammirati al Barryland, «Musée et Chiens du Saint-Bernard di Martigny». Tuttavia, nel caso specifico, la data rimane ovviamente da confermare a seconda dell'evoluzione della situazione relativa al coronavirus e delle restrizioni ufficiali in vigore.

La storia della Fondation Barry

Dopo la sua creazione nel gennaio 2005, la Fondation Barry ha rilevato dall’ordine religioso dei canonici del Gran San Bernardo il canile dei celebri cani omonimi. Da allora la Fondazione è proprietaria del più antico (oltre 300 anni) e importante allevamento al mondo del cane nazionale svizzero. L’organizzazione non ha scopo di lucro e si dedica alla perpetuazione dei cani leggendari dell’Ospizio del Gran San Bernardo. La Fondazione si è inoltre data l’obiettivo di apportare un po’ di gioia al maggior numero di persone possibile offrendo loro la possibilità di incontrare dei San Bernardo. Contribuisce così attivamente a un migliore rapporto tra cani ed esseri umani. Alla Fondation Barry vivono stabilmente circa 30 San Bernardo e ogni anno nascono in media una ventina di cuccioli con pedigree nel canile.