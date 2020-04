Appello di Confindustria ai Comuni 'Aiutate le imprese a superare la crisi'

La disponibilità a destinare i fondi, individuati in sede di previsione di bilancio, per l’organizzazione di manifestazioni di carattere sportivo e/o eventi, a sostegno del tessuto imprenditoriale locale, è stato rivolto ai Sindaci, alle Giunte e ai Consigli Comunali da Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria VdA.

In rappresentanza del mondo imprenditoriale valdostano, Confindustria fa appello ai Comuni "perché si uniscano gli sforzi a supporto delle aziende per superare la grave crisi che le sta coinvolgendo". E questo in considerazione del fatto che "le imprese rappresentano il cuore pulsante dell’economia valdostana, la loro arresa rappresenterebbe una perdita sotto diversi punti, è sufficiente pensare ai tributi che ogni anno versano, per non parlare di tutte quelle famiglie che gravitano intorno alle stesse".

Si tratta di un momento cruciale in modo particolare per le piccole aziende, per le quali il sostegno esterno è quanto mai vitale.

“Abbiamo inviato la richiesta al Celva e, di conseguenza, ai Sindaci e alle Giunte comunali - spiega Giachino - perché con tutta probabilità le limitazioni su assembramenti ed eventi pubblici continueranno a persistere a lungo, pertanto ci aspettiamo un totale annullamento degli stessi per la stagione estiva 2020. Abbiamo proposto di valutare la possibilità, ad esempio, di esonerare dal pagamento di alcuni tributi locali”.