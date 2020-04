Al JB Festaz gli ospiti si divagano piantando e seminando fiori e ortaggi,

“La Casa di riposo J.B.Festaz di Aosta si è tempestivamente attivata per tutelare tutti gli ospiti e i lavoratori della struttura e, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, sta operando con il massimo impegno ed attenzione per prevenire e limitare situazioni di rischio legate alla diffusione del virus”. Lo assicura una nota della Direzione della struttura.

Tutti i collaboratori (sanitari e non) sono stati dotati di dispositivi di protezione individuale ed informati sul corretto utilizzo degli stessi. Più di cento persone stanno garantendo la migliore assistenza, cura e prevenzione, con grande prova di professionalità, dedizione e coraggio. La nota spiega ancora che tutti i 99 ospiti sono stati sottoposti ai tamponi; in 10 casi si è ancora in attesa dell’esito mentre 10 ospiti sono risultati positivi. I casi positivi manifestano sintomi lievi e sono sottoposti ad adeguata terapia, isolati in un’area opportunamente organizzata e riservata all’interno della struttura.

“Dall’inizio dell’emergenza – spiega la nota - nessun decesso avvenuto all’interno della Casa di riposo è attribuibile a Covid-19. Sono 5, invece, i casi di positività accertati tra i dipendenti (4 tra gli operatori socio-sanitari e 1 tra il personale amministrativo), anche se un’indagine su tutti i lavoratori non è stata ancora effettuata”.

Data la situazione straordinaria, dal 5 marzo sono state necessariamente sospese le visite di familiari e visitatori ai propri cari.

Per superare i problemi derivanti dall’isolamento sono stati predisposti: un servizio di counseling e di consulenza psicologica dedicati agli ospiti e ai loro familiari; un servizio di videochiamate con tablet per garantire un contatto anche visivo e che vada oltre la semplice telefonata.

Per garantire agli ospiti una vita quotidiana di qualità le attività di animazione stanno proseguendo, pur con le limitazioni e precauzioni messe in atto; tra queste l’attività di giardinaggio ed orticoltura: grazie al giardino della struttura e alla gradita donazione di un vivaio, gli ospiti hanno potuto piantare e seminare fiori e ortaggi, dei quali seguono personalmente la crescita.