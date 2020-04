L'emergenza coronavirus affrontata nel territorio

Da un primo bilancio sulla gestione dell'emergenza coronavirus sul territorio emerge che nella strutture di Pontey, il tampone è stato fatto anche al personale OSS e ausiliario.

Nelle altre strutture sono stati effettuati tamponi su 828 persone, tra ospiti (759) e personale (69) con sintomi patologici. Sul territorio sono circa 25 le microcomunità senza casi positivi da Covid-19, in altre sono stati isolati eventuali pazienti positivi o sospetti e, in alcuni casi, alcuni ospiti sono stati trasferiti in strutture ospedaliere Covid-19.

Come evidenziato dal dott. Montagnani, le situazioni più critiche sono quelle delle microcomunità di Pontey, Valtournenche, Verrès, Donnas, Antey-Saint-André e il Père Laurent di Aosta. Al momento non presentano problematiche le strutture sul territorio che ospitano persone con patologie psichiatriche, così come i “gruppi appartamento” e le strutture dedicate alle situazioni di disabilità.

Per quanto riguarda la casa circondariale di Brissogne si segnala che ad oggi i detenuti presenti sono 225. Dall'inizio dell'emergenza COVID-19 ci sono stati 26 ingressi, ognuno dei quali posto in isolamento fiduciario come da protocollo, mentre l'ultimo inserimento di soggetto dalla libertà risale al 05/04/2020, anch’esso in isolamento precauzionale.

I tradotti/rilasciati dall’inizio dell’epidemia sono stati 43 e non è stato fatto nessun tampone, ma solamente la visita medica con rilevazione dei parametri utili. Non ci sono agenti di polizia penitenziaria o sanitari positivi, così come detenuti e nessuno presenta sintomatologia riconducibile all’infezione. La tensostruttura è sempre attiva e viene utilizzata ogni qualvolta sia necessario effettuare il triage.

I colloqui dei familiari sono sempre sospesi, ma le videochiamate/chiamate sono sempre attive e potenziate rispetto a prima del COVID-19. Questo fa si che il clima all'interno sia tranquillo e sereno, non ci sono casi di rivolta.I pazienti psichiatrici sono sottoposti a controlli settimanali e al bisogno vengono chiamati direttamente gli specialisti per delle consulenze telefoniche.

Per quanto l'attività dell' Unità Speciale di Continuità Assistenziale e istituita per un maggior controllo del territorio sui pazienti isolati e sui positivi domiciliati con terapia, dal 22 marzo sono state effettuate 123 visite domiciliari, sono state monitorate 231 persone e i controlli telefonici sono stati 968.Sempre per una attenzione particolare al territorio, è stato attivato il Protocollo drive-in: in Valle d’Aosta, a differenza di altre regioni, in particolare per la conformazione geografica, è stato deciso, con il supporto dei volontari e dei mezzi dell’ANPAS, di verificare a domicilio le segnalazioni di casi sospetti, ed eseguire quindi i tamponi laddove necessario, e per fornire assistenza e supporto a coloro che sono guariti e che hanno fatto ritorno a casa.