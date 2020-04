Tre graduati e tre poltrone contro il Consiglio Valle

Siamo rimasti in tre,

tre graduati e tre poltrone,

sulla strada del coronavirus

(parlato) Sì, ma se stasera,

se incontriamo i capigruppo,

uno si prende Barocco,

uno acciuffa la Spelgatti,

due sorvegliano l’Alliance,

uno blocca la Stella Alpina

e continuiam.

Ma se siamo tre,

tre graduati e tre poltrone,

solo tre.

Ah, ah, ah! Ah, ah, ahi, ahi!

Non ti preoccupare covid 19

che noi, tre siamo,

ma cose mirabolabili possiamo fare…

Siamo i padroni del mondo!

Siamo sempre tre,

tre graduati e tre poltrone,

sulla strada del coronavirus.

Sì, ma c’è il castello

dei Savoia

uno passa dal portone,

uno salta sul bastione,

uno uccide i servitori,

due si pigliano i tesori

e ce ne andiam.

Siamo sempre tre,

tre graduati e tre poltrone,

solo tre.

Ah, ah, ah! Ah, ah, ahi, ahi!

(parlato)

E perché fate quella faccia accipigliata, signori consiglieri, comandateci,

che noi contro tutti possiamo andare…

anche contro gli eletti!

Siamo sempre tre,

tre graduati e tre poltrone,

sulla strada del coronavirus

Ma se tu proponi

di piombare sul covid 19,

uno aggira l’avamposto,

l’altro attacca il fronte opposto,

uno sfodera il trombone,

l’altro balza sul cannone,

(parlato accellerando):

uno lega la vedetta,

l’altro ammazza la staffetta,

uno attacca gli artiglieri

e li prende prigionieri,

uno piomba sull’alfiere

e gli strappa le bandiere,

uno intanto fa man bassa,

sopra ai viveri e la cassa,

uno impegna in un duello

generale e colonnello,

uno acciuffa con la mano,

il maggiore e il capitano,

uno infilza col pugnale

il sergente e il caporale,

e intanto poco a poco

tutto quanto a ferro e fuoco,

pe’ i nemici non c’è scampo,

quando c’è Renzo in campo,

il consigliere se la squaglia,

abbiam vinto la battaglia,

evviva urrah!

Siamo sempre tre,

tre graduati e tre poltrone,

un, due, tre.

Ah, ah, ah! Ah, ah, ahi, ahi!