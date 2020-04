AOSTA: Alla faccia del coronavirus Giunta e Consiglio si aumentano indennità del 10%

Premio di produzione che stride con la crisi che sta attraversando l'economia locale e nazionale a causa del Coronavirus ma previsto da una legge regionale. Per la verità di questi tempi la produzione del Consiglio e della Giunta municipale è pressoché irrisoria e stride ancor più il fatto che la conferenza dei capigruppo abbia respinto la proposta di Vicenzo Caminiti tesa a “destinare il maggior numero di risorse possibili all’Assessorato Politiche Sociali del comune di Aosta, anche sottraendole ai capitoli in capo ad altre aree che in questo momento risultano per evidenti motivi essere “meno operative” affinché gli uffici, di concerto con la parte politica, possano immaginare e attuare nel minor tempo possibile tutta una serie di aiuti concreti, se possibile anche economici, a favore dei cittadini ed in particolar modo di quelli più in difficoltà”.

Ma andiamo con ordine. Puntualmente come avviene dal 2016, anche quest'anno sul cui andamento economico incombono i sicuri e gravi danni collaterali del Coronavirus, Giunta e Consiglio comunale di Aosta si sono 'regalati' un premio di produzione da 50 mila euro suddiviso fra i 29 membri dell'Assemblea. Delibera stridente con quanto sta accadendo attorno all'Hotel de Ville ma assolutamente regolare: la prevede la legge regionale concernente gli "Interventi in materia di finanza locale" che prevede come, si legge testualmente in delibera, “l’indennità fissa mensile lorda di funzione del sindaco sia incrementata del 10% per i Comuni la cui percentuale, determinata dalla Giunta regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari, sia superiore al coefficente 1,5”.

La delibera è stata approvata oggi dal Consiglio con 26 voti a favore e l'atensione dei consiglieri Vincenzo Caminiti (Misto); Luca Lotto (M5S) e Lorenzo Aiello (FdI). L’incremento, che vale come un premio di produzione, è riferito all’anno solare di esercizio e quindi viene applicato solo sull’indennità base. La legge regionale prevede che al Sindaco sia attribuita un’indennità mensile di funzione di 4.300 euro lordi, oltre a una diaria mensile di 1.200 euro quale rimborso forfettario delle spese di esercizio; al vicesindaco 3.784 euro; agli assessori 3.547,50 euro; al presidente del Consiglio 1.182,50 euro; ai vicepresidenti del Consiglio 976,94 euro e ai consiglieri 907,16 euro.

DIAMO UNA MANO A CHI DA UNA MANO

Sottolinea Vincenzo Caminiti: “sono tanti i cittadini che purtroppo, per svariati motivi, versano in uno stato di difficoltà economica da ben prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria e ai quali evidentemente un aiuto in più, sotto forma di bonus spesa o altro, da parte dell’amministrazione comunale farebbe comodo”.

Ma la conferenza dei capigruppo non ha ammesso la mozione peraltro collegata al bilancio. Ci sono assessorati hanno soldi che non sanno come spenderli visto la ridotta attività amministrativa e ancor più perché tante manifestazioni saranno annullate per via del coronavirus. L’idea di Caminiti è giusta e equa: dare i soldi oggi a chi ha bisogno di soldi.

Era una mozione di indirizzo; infatti, indicava l’impegno a destinare il maggior numero di risorse possibili all’Assessorato Politiche Sociali del comune di Aosta, anche sottraendole ai capitoli in capo ad altre aree che in questo momento risultano per evidenti motivi essere “meno operative” affinché gli uffici, di concerto con la parte politica, possano immaginare e attuare nel minor tempo possibile tutta una serie di aiuti concreti, se possibile anche economici, a favore dei cittadini ed in particolar modo di quelli più in difficoltà”. Ma la cosa non era gradita; una questione sulla quale ritornare.