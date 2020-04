Pneumatici: quali sono i migliori per la stagione invernale?

Durante i mesi più freddi, quando il maltempo e le intemperie rendono le strade impraticabili è quasi d'obbligo utilizzare i pneumatici invernali. Anzi è sempre più importante scegliere le gomme di questo genere; vari test eseguiti negli anni passati hanno dimostrato in modo inconfutabile che le gomme termiche amplificano in maniera rilevante il margine di sicurezza sulla strada; infatti scaldandosi diminuiscono i tempi di frenata, questo permette di guidare con maggior tranquillità anche su strade sdrucciolevoli o in presenza di neve.

Le novità del comparto gomme auto

Oggi le gomme termiche sono reperibili in commercio di nuova generazione, sono stati eliminati i vecchi tasselli e chiodi che venivano utilizzati in passato per rendere la gomma più aderente all'asfalto; oggi le performance di questi pneumatici sono molto più elevate e sono state notevolmente migliorate tutte le caratteristiche che rendono sicuri questi dispositivi; praticamente quasi al 100%. E' da chiarire immediatamente il punto che questo tipo di gomme andrebbero utilizzate da tutti in inverno, ma soprattutto da chi vive in zone dove la temperatura invernale si abbassa notevolmente.

Una semplice reazione chimica

Nel nostro paese senza dubbio, poiché molte zone italiane sono soggette a temperature molto basse, a nevicate, o a piogge frequenti, e non soltanto nelle regioni del nord, le gomme termiche sono utilissime quando si formano le lastre di ghiaccio. Ma lavorano molto bene e sviluppano sicurezza anche su quelle strade ricoperte da pozzanghere a causa di abbondanti piogge; i pneumatici termici mettono in atto le loro proprietà di sicurezza già ha un abbassamento lieve della temperatura, quindi possiamo affermare che già a 6/7 gradi queste gomme sviluppano una maggiore aderenza all'asfalto; ma come vengono realizzate queste particolari gomme? Di preciso sappiamo che sono un mix specialissimo di silice ad alta concentrazione, questa sostanza quando i pneumatici rotolano sull'asfalto si scalda, anche se le ruote sono esposte a temperature molto basse. Questo calore prodotto da una semplice reazione chimica permette alle gomme di allentare la presa del ghiaccio sciogliendolo e di percorrere in maniera più sicura anche le strade sdrucciolevoli, bagnate, o ghiacciate.

Una meccanismo naturale, frutto di spontanee reazioni chimiche e dinamiche

Questo meccanismo di adesione all'asfalto viene esaltato anche dalla presenza di lamelle, che si flettono e si toccano tra di loro durante il movimento dei pneumatici, quindi per una reazione studiata a catena, la temperatura aumenta e quindi anche la sicurezza di presa sull'asfalto dei pneumatici, inoltre le lamelle hanno anche la funzione di catturare la neve, per aumentare in questo modo la coesione tra il pneumatico è la strada. Una cosa importante da osservare è di montare sull'auto tutte le quattro ruote identiche, ovvero non pensiamo che sia sufficiente montare le ruote termiche davanti, mentre dietro vengono lasciate quelle comuni estive. Questo è un grosso sbaglio che può rendere anche la guida pericolosa; è fondamentale montare sulla vettura quattro gomme della stessa identica tipologia. Ma come possiamo riconoscere dei pneumatici termici di buona qualità?

Usare anche le catene è meglio

Sicuramente controllando la marchiatura possiamo renderci conto della qualità; viene sempre segnata sul fianco; questi particolari pneumatici vengono resi riconoscibili anche del simbolo di un fiocco di neve, logo che oltretutto testimonia anche che i test di controllo sono stati effettuati per la presa sui percorsi con neve, e che hanno superato il controllo brillantemente; purtroppo però questo piccolo logo viene considerato solo un simbolo aggiunto, e non ritenuto necessario perché le gomme possono essere giudicate valide dalla legge italiana. Se abbiamo deciso di percorrere strade che attraversano territori particolarmente freddi, caratterizzati da abbondanti nevicate, alle gomme termiche è sempre meglio aggiungere anche le catene poiché la prudenza non è mai troppa, in presenza di acqua, di tragitti difficoltosi, sdrucciolevoli e di lastra di ghiaccio un altro.

Guidare sicuri sulla neve

Da sottolineare è che fortemente sconsigliato utilizzare i pneumatici termici tutto l'anno Ovvero anche nei mesi estivi poiché questo tipo di ruota producendo calore necessità di uno spazio di frenata molto più ampio la sicurezza di questo tipo di pneumatico dipende moltissimo dalla temperatura esterna Quindi se Viaggiamo in un ambiente dove la temperatura è sui 20 ° queste gomme anziché fornire sicurezza e protezione possono diventare addirittura pericolose la pericolosità Inoltre può aumentare anche in base all'aumento della temperatura Quindi non facciamo prenderci dalla pigrizia Quando iniziano i mesi estivi e tralasciamo di cambiare i pneumatici ogni stagione vanno utilizzati i pneumatici più adatti quindi Ricordiamoci sempre che al primo rialzo delle temperature esterne le nostre gomme vanno cambiate