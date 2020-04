Utilizzato oltre il 50% delle risorse Piano Sviluppo Rurale

Anche per l’anno in corso, quindi, come era già successo per gli anni passati, la Regione ha rispettato gli impegni assunti in fase di programmazione sull’avanzamento delle liquidazioni degli aiuti.

Oltre a una conferma del buon andamento delle attività, ciò significa anche che la Valle d’Aosta non incorrerà nel disimpegno automatico, che prevede il recupero da parte dell’Unione europea di risorse finanziarie non utilizzate.

Ad oggi, la spesa totale dei sostegni erogati dal PSR 2014/20 ha raggiunto i 70,89 milioni di euro, che corrispondono al 51,77% dell’intera dotazione del Programma (136,9 milioni). Il risultato pone la Valle d’Aosta al secondo posto, dopo il Molise, tra le Regioni che hanno AGEA come organismo pagatore e tra le prime posizioni anche a livello nazionale.

Intanto, in questo momento di difficoltà, l’Autorità di gestione e gli uffici competenti stanno facendo il punto sulle aperture e sulle scadenze dei bandi per cercare di agevolare i settori agricolo e forestale.

È già stato prorogato il termine per la presentazione delle domande sull’intervento 16.8, che eroga contributi per la redazione di piani di gestione forestale, mentre a breve apriranno i bandi per le misure a superficie relativi al 2020 e si stanno ultimando le procedure per l’apertura, ad aprile, del bando per l’intervento 4.1.1, finalizzato a sostenere gli investimenti nelle aziende agricole.