Monta la polemica contro banche e politici; i soldi promessi a famiglie e aziende non li danno

Tutti pensano che sia sufficiente andare in banda con la carriola per avere i soldi; ma non è così, non è come ci raccontano i media, i politici ed i media. Una battuta che bene riassume la sfiducia e la rabbia di tanti imprenditori che pensano di accedere al 'credito facile' come promesso per far fronte alla crisi.

Le banche, infatti, sono molto lontane o non conoscono i decreti che prevedono misure a sostegno delle imprese messe in ginocchio dalla sospensione delle attività per legge. Infatti da quanto dicono i politici sembra che un imprenditore possa recarsi in banca ed escuri con i soldi.

Ma non è così; le procedure sono lentissime, burocraticissime e se c’è una sola voce del bilancio che non rispetta i parametri consueti per l’accesso al credito lo rimandano a casa senza credito anche se è garantito dallo Stato e dalla Regione.

Quasi tutte le aziende commerciali hanno i bilanci che soffrono e quindi al credito garantito possono accedere coloro che hanno la necessità di fondi per affrontare la crisi.

Per non parlare poi della sospensione dei mutui che per qualche imprenditore e tante famiglie suona come una beffa. I mutui dovrebbero essere sospesi fino al 30 settembre.

Purtroppo il decreto lascia margine di discrezionalità e quindi dipende dalla politica adottata da ciascuna banca. Infatti, l'imprenditore a sua scelta può richiedere di interrompere tutta la rata (capitale e interessi) oppure sospendere solo la quota capitale e comunque versare gli interessi, altre consentono solo di sospendere il rimborso del capitale.

Infatti c’è chi si è visto applicare la sospensione della sola quota capitale mentre la rata interessi deve versarla. Il tutto con buona pace di chi pensa parla, promette, assicura senza conoscere la quotidianità degli imprenditori perché loro, i politici, compensi indennità diarie se li trovano accreditati sul conto regolarmente e puntualmente ogni mese.