Aosta: Arriva l'esercito per accelerare la distribuzione delle mascherine Covid-19

In aiuto dei volontari dell'Associazione alpini e degli operai comunali arriva l'esercito, per completare più velocemente la distribuzione delle 19 mila mascherine sanitarie messe a disposizione per gli abitanti di Aosta dalla Protezione civile.

Nella foto di Carlo Gagliardi due volontari di Ana Aosta

La consegna dei dispositivi in tnt tessuto-non tessuto è iniziata venerdì 3 aprile ma anche per via dell'obbligo di rispettare le nuove norme sulla distanza personale sono entrati in campo anche i militari ed i volontari di leva. Le operazioni di distribuzione hanno preso il via dal quartiere Cogne per proseguire nel quartiere Dora, nella zona di viale Europa e ora continuano nelle restanti aree cittadine, comprese le frazioni.

Nei prossimi giorni, a seguito di un'ulteriore e già comunicata fornitura di mascherine ai Comuni da parte della Protezione civile, seguirà una seconda tornata di distribuzione in città.