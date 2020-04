La Chambre risponde a Père Joseph su ruolo e funzioni

Gentile sig. Père Joseph,

Lo statuto della Chambre Valdotaine recita anche che “La Chambre valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese della Regione, favorendone l'apertura ai mercati internazionali e l'inserimento nel mercato globale” e ancora che “La Chambre esplica attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato, ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese della Regione Autonoma Valle d’Aosta”.

Appare quindi evidente come ad essa spetti l’onore e l’onere di rappresentare istituzionalmente “tutte” le imprese del territorio. Tra queste ci sono certamente quelle facenti capo alle diverse Associazioni di categoria (che per questo motivo esprimono i loro componenti in seno al Consiglio e alla Giunta Camerale), ma anche tutte quelle che non sono iscritte a nessuna realtà associativa e che in alcuni settori rappresentano oltre il 40% del totale.

La Chambre non è, quindi, una super-associazione, ma un Ente istituzionalmente deputato a raccogliere le esigenze, le idee ed i progetti che le differenti associazioni vogliono portare avanti in favore dell’intero comparto economico regionale.

Si tratta di un lavoro che l’ha portata a confrontarsi in maniera costante con tutti gli altri attori del territorio (al di là dei colori e degli schieramenti politici), i quali, proprio per questa sua caratteristica di omni rappresentatività, gli riconoscono un ruolo di interlocutore unico per tutte le imprese del territorio.

E’un compito istituzionale che in nessun modo va ad interferire con quello delle Associazioni. Le decisioni assunte dalla Chambre sono, infatti, espressione di una condivisione di obiettivi e di linee guida che escono proprio dalle Associazioni.

(nella foto Nicola Rosset presidente della Chambre)

Iniziative promozionali, eventi sul territorio, supporto alle imprese per la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali, ma anche supporto e sostegno a tutte le imprese in materia di export e innovazione, formazione, e ancora, gestione dei procedimenti di mediazione ed arbitrato, gestione del registro delle imprese, rilascio delle carte tachigrafiche e dei dispositivi di firma digitale. Sono solo alcuni dei numerosi servizi che la Chambre Valdôtaine mette a disposizione dell’intero comparto imprenditoriale valdostano e che spesso, proprio perché sono attività che funzionano bene, non conquistano gli onori delle cronache.

Per fare qualche esempio la Chambre rilascia ogni anni circa 1.400 visure, 550 carte tachigrafiche, 1.400 dispositivi di firma digitale, 12.000 pratiche sono gestite dal Registro Imprese con un tempo medio di evasione di 2,2 giorni.

Nel 2015, in un periodo di grande difficoltà per il comparto imprenditoriale, grazie ad una collaborazione con i Confidi valdostani, la Chambre ha messo in piedi una misura per il finanziamento della liquidità che ha permesso di mettere in circolo circa 7,5 milioni euro con l’adesione di oltre 230 imprese.

E ancora, da ormai diversi anni la Camera di Commercio si è fatta parte attiva nella promozione e nel sostegno della digitalizzazione attivando un suo Punto Impresa Digitale che, oltre a sostenere e supportare le imprese ha finanziato interventi di ammodernamento telematico di diverse realtà imprenditoriali. Pensiamo ad esempio all’utilità per le imprese di poter accedere a tutta la propria documentazione da remoto, senza doversi spostare dalla propria sede, o alla possibilità di accedere alle misure camerali e a molti altri servizi on line per il quale il sistema delle Camere di Commercio è leader europeo.

In ambito promozionale le iniziative realizzate in occasione delle festività natalizie, come ad esempio l’Albero di Natale di Piazza Chanoux (circa 105 mila visitatori in due anni) e l’arredo natalizio delle vie del centro storico, hanno garantito un importante valore aggiunto a tutte le attività. Senza contare il lavoro portato avanti con il Marché au Fort o con il Concorso Modon d’Or per supportare la vendita dei prodotti di eccellenza del territorio ed il coordinamento per la partecipazione delle imprese valdostane alle più importanti fiere nazionali ed internazionali.

Una situazione come quella attuale necessità però anche di interventi straordinari e proprio per questo motivo la Chambre, fra le prime Camere in Italia, in stretta collaborazione con l’Amministrazione regionale e con i Confidi valdostani, sta lavorando per mettere in piedi una misura per permettere a tutte le imprese e ai professionisti di accedere ad una liquidità che possa aiutare a superare il momento di grave difficoltà.

Questi sono solo alcuni esempi per cercare di spiegare come quello della Chambre sia un lavoro estremamente eterogeneo e di grande importanza per tutte le imprese valdostane.

Un ruolo che si concretizza quotidianamente attraverso le attività di sportello, le consulenze, le iniziative di formazione, così come le attività promozionali e le manifestazioni, ma anche nella partecipazione a tavoli tecnici (quali appunto quello convocato dagli Uffici di Prefettura), oltre a momenti decisionali e programmatori con gli attori istituzionali.

E’ certamente una attività complessa e che si dipana su diversi fronti, ma che la Chambre porta avanti da anni lavorando spesso sotto traccia, con la consapevolezza che agli stereotipi e alle critiche è sempre meglio rispondere con i fatti concreti e con una costante e quotidiana vicinanza a tutte le imprese.

L'OPINIONE DI PÈRE JOSEPH