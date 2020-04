In Valle primato nazionale per contagi ogni mille abitanti; nuove mascherine per medici in distribuzione

La Valle d'Aosta ha con 5,95 contagi ogni mille abitanti purtroppo il primato nazionale di prevalenza per Covid-19. E' stata superata la Lombardia già a metà del mese di marzo cioè 15 giorni dopo quel weekend di fine febbraio che aveva visto aperitivi in piazza a Milano e maree di sciatori in Trentino e Valle di Aosta". E’ quanto si legge in una nota diffusa a firma di Roberto Rosset, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta.

“E' ora assolutamente necessario che tutti osservino con scrupolo e responsabilità le disposizioni di sicurezza date dalle Istituzioni preposte e #andratuttobene” aggiunge il Presidente annunciando che sono in distribuzione, da oggi presso la sede dell'Ordine dei Medici della Valle di Aosta.

Le mascherine sanitarie di protezione individuale FFP2 inviate direttamente dal ministero della Salute e destinate principalmente ai Medici di Medicina Generale, Medici di Continuità Assistenziale e Pediatri di Libera Scelta.

Le mascherine, come sottolinea la nota, sostituiscono quelle ricevute in precedenza a conchiglia in TNT non adatte all'uso sanitario. “Questi dispositivi e quelli che arriveranno in futuro, anche con destinazione di risorse proprie da parte dell'Ordine, sono da considerare come supporto straordinario che non interferisce e non è alternativo ma suppletivo al canale distributivo istituzionale”.