Il picco coronavirus deve ancora arrivare. Evitari contatti

"Negli ultimi tre giorni la situazione si è stabilizzata per quanto riguarda i ricoveri e gli accessi al Pronto soccorso dell'ospedale Parini. Ma per parlare di 'picco' o di inizio discesa questi dati devono confermarsi per almeno sette giorni di fila. Guai a far passare il messaggio che siamo vicini alla fine della pandemia, la gente deve continuare a stare a casa, il momento è delicato". Lo ha detto Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta.