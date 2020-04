Rendez-vous en ligne avec art du Fort de Bard

La programmation culturelle en ligne du Fort de Bard se poursuit. Le programme s'enrichit de deux rendez-vous d'approfondissement de l'exposition Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso.

La commissaire de l'exposition Simona Bartolena tiendra deux conférences qui seront retransmises en direct sur le site internet et sur la chaîne Youtube du Fort: le premier rendez-vous est prévu le mardi 7 avril, à 18h, et sera consacré à une présentation du projet d'exposition et de la collection ouverte au public en 1910, devenant le principal musée d'art africain.

Lors du deuxième rendez-vous en direct, le mardi 14 avril, toujours à 18h, le commissaire se concentrera sur les œuvres de la collection dédiée à l'art africain. Les retransmissions en direct seront visibles sur le site www.fortedibard.it sur la page dédiée ou sur la chaîne Youtube du Fort, toujours accessible depuis la page d'accueil du site institutionnel.