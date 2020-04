Per contagi coronavirus la Valle d’Aosta ha doppiato il Piemonte; è percentualmente un’ecatombe

I numeri in termini assoluti non dicono nulla; non fotografano fedelmente la realtà che deve essere rapportata in termini percentuali per avere un quadro nitido. E la percentuale degli infetti da coronavirus e le morti certificate per il virus dicono che in Valle d’Aosta si sta verificando un’ecatombe senza pari al confronto con altre regioni d’Italia.

Infatti una recentissima tabella spiega che in Valle d’Aosta i 748 contagiati sono pari all0 0,59% degli abitanti, contro il 49% della Lombardia, lo 0,37 dell’Emilia; lo 0,27% del Piemonte; l’0,22% del Veneto, lo 0,15% della Toscana, lo 0,36 per il Trentino Alto Adige e via dicendo.

Se poi guardiamo la percentuale dei deceduti emerge la vera ecatombe: in Valle lo 0,06% contro lo 0,03 del vicino Piemonte; esattamente il doppio. La Lombardia, prima in questa triste classifica, ha lo 0,09% di deceduti; ma dietro ai lombardi nella funerea classica c’è la Valle ben lontana dallo 0,01% di Toscana e Veneto e davanti al Trentino che segna uno 0,03%; la metà della Valle.

Sono dati che devono far riflettere. Sarebbe bene nel corso delle conferenza stampa per dar conto del bollettino di guerra sarebbe utile che venissero forniti i dati relativi alle percentuali in rapporto alle altre regioni. Ma è necessario che al più presto l’assessore alla Sanità, come fa il suo collega Lombardo, spieghi i termini della drammatica situazione. Lo stesso dovrebbe fare il Commissario dell’Usl che voci di corridoio dicono in procinto di essere riconfermato alla guida della nostra Azienda sanitaria.

In una situazione tanto drammatica e di vera emergenza non trova giustificazione la mail che sembra voler delegittimare le forze politiche e le parti sociali che hanno chiesto la nomina di un Commissario per l’emergenza coronavirus.

La mail, che ad una prima veloce lettura ha il tono di pesce d’aprile, inviata a tanti operatori sanitari fa riferimento alla richiesta dei Dirigenti sanitari che hanno invitato la politica a non nominare un commissario. Ed il personale extra medico chiede di non “commistionare” la politica con la loro professionalità.

Se non è un ritardato pesce d’aprile allora delle due l’una: o i promotori della lettera sono pilotati e allora sono comprensibili le pressioni ricevute da alcuni destinatari perché la lettera venga firmata, oppure non hanno capito il senso della richiesta di un Commissario il cui incarico nulla avrebbe a che vedere con l’attività sanitaria vera e propria, ma che riguarderebbe l’attività organizzativa in genere.

Infatti, anche recentemente si è scoperto che il Capo della protezione civile Pio Porretta nulla sapeva delle mascherine reperite dall’assessore. Un giorno sì e l’altro anche si ha notizia che manca materiale per la sicurezza, i test e via dicendo.

Eppure c’è chi, esulando dalle rispettive competenze, manifesta contro la “commistionizzazione” tra politica con le attività sanitarie; forse c’è chi vuole commistionare la professione con la piaggeria. Ovviamente il tutto in buona fede.

All’Usl che lamenta la mancanza o l’esaurimento di materiale di vario genere per contrastare il coronavirus si potrebbe chiedere chi dovrebbe provvedere: gli infermieri che non vogliono “commistionarsi” con la politica; la protezione civile che ritiene di esser autosufficiente, il Commissario dell’Usl, l’assessore alla Santità che ha già procurato le mascherine, o chi con cocciutaggine non segue l’esempio di altre regioni dove in termini percentuali il coronavirus ha mietuto meno vittime ed ha già nominato il Commissario.

Ma la domanda è sempre quella. Perché la Valle d’Aosta è maglia nera per infetti e deceduti? Eppure i nostri medici ed il nostro ospedale Covid-9 è un’eccellenza della sanità valdostana.