Tavolo per deroghe a chiusura aziende s

Un tavolo di monitoraggio con la Prefettura per controllare le richieste di deroga delle aziende anche dal punto di vista sanitario durante la fase di emergenza per il coronavirus in Valle d'Aosta. E' stato istituito durante un incontro tra il prefetto, la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

"Si è convenuto nell'interesse collettivo - hanno detto Vilma Gaillard (Cgil), Jean Dondeynaz (Cisl) e Ramira Bizzotto (Uil) - di attivare un tavolo di monitoraggio così come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno. Questa cabina di regia vedrà al tavolo oltre alle istituzioni, anche le parti sociali e la Chambre".

La prima riunione del tavolo è prevista martedì 7 aprile. "Oltre alla prefettura - concludono i sindacati - abbiamo incontrato anche anche la giunta. Abbiamo colto l'occasione per rimarcare come sia necessario che le parti sociali possano interloquire in maniera diretta nelle commissioni consiliari, in modo da dare un contributo puntuale in merito a tutti quei lavoratori che rimangono fuori dalle attuali misure di sostegno".