Domani domenica 5 Rameaux et Passion saint Vincent Ferrer

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica delle Palme 5 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa per la Domenica delle Palme e della Passione del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Giovedì santo 9 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa nella Cena del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Venerdì santo 10 aprile

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Sabato santo 11 aprile

Cattedrale - ore 21.00

Veglia pasquale

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Domenica di Pasqua 12 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa nel giorno di Pasqua

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)

Le Messager Valdotain ricorda domenica 5 Rameaux et Passion saint Vincent Ferrer

La Chiesa celebra Domenica delle Palme

Con la Domenica delle Palme o più propriamente Domenica della Passione del Signore, inizia la solenne annuale celebrazione della Settimana Santa, nella quale vengono ricordati e celebrati gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù, con i tormenti interiori, le sofferenze fisiche, i processi ingiusti, la salita al Calvario, la crocifissione, morte e sepoltura e infine la sua Risurrezione.

Martirologio Romano: Domenica delle Palme: Passione del Signore, in cui il Signore nostro Gesù Cristo, secondo la profezia di Zaccaria, seduto su di un puledro d’asina, entrò a Gerusalemme, mentre la folla gli veniva incontro con rami di palma nelle mani.

Il sole sorge alle ore 7,09 e tramonta alle ore 19,50