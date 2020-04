Coronavirus: messe di Quaresima trasmesse in streaming diretta dalla Cappella del Seminario di Aosta

I fedeli valdostani potranno assistere in streaming alla Santa Messa per le stazioni quaresimali (mercoledì ore 18) e per la Quaresima (domenica ore 10) che si svolgeranno a 'porte chiuse' nella Cappella del Seminario. Lo ha comunicato la curia vescovile di Aosta a seguito della sospensione delle celebrazioni liturgiche comunitarie per l'emergenza Coronavirus. Entrame le messe verranno celebrate dal vescovo di Aosta, Franco Lovignana. Si potrà anche ascoltare la diretta su Radio Proposta inBlu.