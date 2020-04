Valtournenche: Il comune acquista apparrecchiatura per sanificazione

I Vigili del fuoco volontari di Valtournenche - con fondi che saranno rimborsati dal Comune - ha acquistato un'apparecchiatura per la sanificazione all'ozono di dpi e di capi d'abbigliamento. Lo strumento è stato collocato in locali di proprietà comunale in località Crepin ed è gestito da operatori che hanno frequentato l'apposito corso. È in funzione il lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 9.30 alle 13) e il giovedì (dalle 14 alle 17).

Il bollino che contrassegnerà gli indumenti sanificati

La priorità di sanificazione è data ai capi portati dal personale sanitario, dagli operatori socio-sanitari, dai volontari del 118 e dalle forze dell'ordine impegnate nell'emergenza. E' anche possibile procedere anche alla sanificazione di capi indossati da singoli cittadini qualora si presuma un rischio di contaminazione.

"La nostra comunità è fortemente coinvolta nella battaglia contro il Covid-19 - dice Alessio Cappelletti, assessore ai Lavori pubblici di Valtournenche - e offrire la possibilità a operatori e volontari di indossare capi decontaminati ci è sembrato un impegno prioritario".