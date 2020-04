Il coronavirus continua a mietere morti in Valle

Impennata del numero dei morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta, tra i 45 e i 100 anni. Secondo quanto riferito da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi, sono 74 (ieri erano 61), 45 uomini e 29 donne. I contagiati sono 716, tra cui 69 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (25 in Rianimazione) e 22 portati alla clinica di Saint-Pierre mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 26. Infine sono 2.702 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica. "Il momento non va sottovalutato - ha commentato il presidente della Regione, Renzo Testolin - perchè la situazione è ancora grave. La situazione va governata in maniera opportuna

67 PAZIENTI POSITIVI MICROCOMUNITÀ VALDOSTANE

Sono 67 i pazienti delle microcomunità valdostane positivi al coronavirus. Lo ha detto Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza Covid-19. "Ci sono stati - ha aggiunto - tre decessi a Pontey, due a Verres, due ad Antey e due a Valtournenche. E' stata rinforzata la presenza di sanitari a Pontey, Valtournenche, Verres e al refuge Pére Laurent di Aosta". Nella microcomunità di Brusson su 22 ospiti registrato un solo tampone positivo

63 OPERATORI SANITARI POSITIVI IN VDA

Sono 63 gli operatori sanitari dell'Usl della Valle d'Aosta che sono risultati positivi al coronavirus Covid-19. Il dato è stato fornito da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza in Valle d'Aosta. Tra questi ci sono 28 infermieri, 17 medici, sette amministrativi, sei Oss e quattro tecnici. "Costituiscono circa il 3% dei dipendenti - ha detto Montagnani - e questo è un risultato confortante per le misure messe in atto.

Coronavirus in Italia, 119.827 casi positivi e 14.681 morti. Il bollettino del 3 aprile

119.827 i casi totali, le persone attualmente positive sono 85.388, 14.681 deceduti e 19.578 guariti.

Tra gli 85.388 positivi:

52.579 si trovano in isolamento domiciliare

28.541 ricoverati con sintomi

4.068 in terapia intensiva