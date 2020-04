Coronavirus: Opuscolo Usl Vda per donne in gravidanza

"La gravidanza ai tempi del Coronavirus" è il titolo di un opuscolo e di una scheda informativa per le donne in gravidanza, anche affette da Covid-19. L'iniziativa è dell'Usl della Valle d'Aosta che lo ha pubblicato sul proprio sito internet. L'opuscolo è stato realizzato dalla struttura di Ostetricia e Ginecologia in collaborazione con Unicef e con l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Consultabile online e scaricabile in formato .pdf, il libretto "è un vademecum per la gestione della gravidanza durante l'emergenza da Coronavirus" e "riporta informazioni e indicazioni sulle prime tre settimane di gestazione, sul bilancio di salute alla trentaseiesima settimana, sulla valutazione del benessere fetale dalla quarantesima in avanti, indicazioni sulla fase del travaglio e per le donne gravide positive al Covid-19".

Inoltre, vi sono "le indicazioni dei ginecologi e delle ostetriche, trimestre dopo trimestre e informazioni sugli ambulatori per le ecografie ostetriche, lo screening prenatale e l'ambulatorio per la gravidanza a rischio, che sono regolarmente attivi durante l'emergenza sanitaria, per garantire una continuità assistenziale alle donne in gravidanza".