Oggi venerdì 3 aprile saint Richard

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica delle Palme 5 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa per la Domenica delle Palme e della Passione del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Giovedì santo 9 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa nella Cena del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Venerdì santo 10 aprile

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Sabato santo 11 aprile

Cattedrale - ore 21.00

Veglia pasquale

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Domenica di Pasqua 12 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa nel giorno di Pasqua

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 3 aprile saint Richard

La Chiesa San Riccardo di Chichester Vescovo

Nacque da modesti proprietari terrieri. Fu un uomo di grande carità, pieno di comprensione, e particolarmente sensibile per le sofferenze dei malati e degli anziani. Si battè per il celibato del clero, per l’amministrazione gratuita dei sacramenti e perché la messa fosse celebrata in condizioni dignitose. Si ammalò gravemente a Dover, mentre si adoperava per costruire una chiesa in questa città in onore del suo vecchio maestro Edmondo Rich e poco dopo morì. S. Riccardo è inaspettatamente venerato come patrono dei cocchieri, forse perché quando lavorava nella fattoria paterna guidava carri e cavalli.

Il sole sorge alle ore 7,09 e tramonta alle ore 19,50