L'OPNIONE DI UN LETTORE: Follia fare nuovi debiti per il coronavirus; ne abbiamo già per 2500 miliardi

Preg.mo Direttore

In questo tristissimo momento nel quale la Sanità Pubblica, i cui operatori ad ogni livello sono impegnati H24 a salvare la vita dei meno fortunati, effettua un lavoro sovraumano e gli Italiani sono preoccupati per il futuro dell’Economia, i Politici, oltre a non tacere, fingono di pensare alla ripresa economica, dimenticando il debito pubblico che la nostra Nazione ha negli anni accumulato (ante effetti Covid 19) e avanzano soltanto proposte che consentano loro di raccattare qualche voto in più.

Con tali proposte però non si fa altro che aumentare il debito pubblico, debiti che dovranno essere pagati dalle prossime 3 generazioni. Ciò detto, convinto che l’ipocrisia di chi tace per opportunismo e per vivere senza problemi, non mi appartenga, sento forte dentro di me il desiderio di chiedere a Lei gentile Direttore lo spazio per pubblicare il mio pensiero sull’argomento.

Lo spunto mi è stato fornito da un mio caro ex collega e amico, che ha speso in banca tutta la sua vita nel settore legale, il quale recentemente mi ha interpellato per conoscere il mio pensiero su come poter aiutare la ns. patria e mi ha coinvolto in un ragionamento finanziario relativo alla possibilità che l’Italia emetta un massiccio prestito obbligazionario per far fronte al dopo Covid 19.

Pur non essendo un economista, ho confutato all’amico l’idea fornendogli la seguente spiegazione mossa soltanto dall’esperienza e dal buon senso: Ma chi vuoi che li compri dei titoli garantiti dallo Stato Italiano il cui rating li paragonerebbe a carta straccia.

Certamente non gli investitori Istituzionali, sicuramente non li acquisterebbero i cittadini Italiani che, pur animati da spirito patriottico,già sofferenti per la crisi del dopo Virus, non hanno i quattrini necessari per investire a lunghissimo termine. Conseguentemente il mio ragionamento si è soffermato sul quel numero, che personalmente ho anche difficoltà a scrivere, che corrisponde al debito pubblico Italiano che al 31/12/2019 ammontava a 2409 miliardi di Euro (fonte Bankitalia).

Se fissiamo per un attimo la nostra attenzione su questo monte debiti credo non occorra essere un guru della Finanza per comprendere che la nostra Nazione, già in stato finanziariamente comatoso prima del Virus non può permettersi, e non lo deve fare, di contrarre altri debiti, che necessariamente andranno pagati da qualcuno, ma deve reperire delle risorse che in termini tecnici si chiamano a FONDO PERDUTO.

Quindi, sempre per non essere ipocrita, bisogna avere il coraggio di affermare che l’unico modo per trovare i fondi necessari a far ripartire l’economia ed aiutare le famiglie, è quella di mettere le mani al portafoglio e contribuire ciascuno per la propria parte a versare nelle casse dello Stato una sorta di ORO PER L’ITALIA.

E’ però del tutto evidente che il ricordo di un’operazione di questo genere, che ci porta dritto dritto al prelievo forzoso che il Governo Amato nel 1992 operò sui conti correnti degli Italiani – PATRIMONIALE-, fa rabbrividire.

Sono certo ed ho la conferma da una mini e ruspante indagine che ho promosso tra alcuni amici Biellesi e non, che qualora le forze politiche, sotto la sapiente guida del nostro Capo dello Stato, si accordassero, e “sotterrassero l’ascia di guerra”, con la promessa da uomini d’onore di non fare passi in avanti, e decidessero, da veri Statisti, che l’unica strada per salvare gli Italiani tutti da questa tragedia che ha colpito la nostra Bella Italia è quella che tutti contribuiscano proporzionalmente, e spiegassero agli Italiani l’operazione con un linguaggio più appropriato del mio, incasserebbero il consenso del Popolo, che ritroverebbe uno spirito nazionalista che l’Italia da troppo tempo ha dimenticato.

Sono certo che se gli Italiani avessero la garanzia che i Loro quattrini, seppur forzatamente prelevati, venissero utilizzati in modo giusto, assumerebbero un atteggiamento positivo, maturando la consapevolezza che, dopo aver vissuto per alcuni decenni al di sopra delle effettive possibilità, è giunto il momento di limitare l’incremento del debito pubblico per il bene dei figli, dei nipoti e dei pronipoti. La tragedia che viviamo ci darebbe la forza per ripartire veramente da zero.

Va da sé che sarebbe indispensabile fornire la certezza assoluta del buon utilizzo di questi quattrini, destinati soltanto ed unicamente per ammortizzare gli effetti negativi di Covid 19. Gli aiuti andrebbero rendicontati con trasparenza e concessi da un Parlamento che, in periodi di eventi eccezionali trovi un eccezionale unità, ed abbandoni momentaneamente le scelte partitiche mosse unicamente da una continua ed indecorosa ricerca di consensi e prendesse coscienza che le buone proposte non hanno colore.

A titolo puramente esemplificativo mi permetto di ricordare che, l’ammontare dei depositi presso il sistema bancario si attesta intorno a circa 1600 miliardi di Euro. Scusandomi per la schiettezza, certo di aver espresso soltanto una mia convinzione e assicurando i lettori di rappresentare soltanto me stesso, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

VIVA L’ ITALIA

EMILIO VAGLIO

Grazie signor Vaglio, la sua schiettezza fa riflettere. Condivido; 'gli italiani sono brava gente' e soprattutto generosi. Lo constatiamo con le tante campagne di solidarietà alle quali aderiscono con spontaneità. Il problema è: chi dell'attuale classe politica può darci, con credibilità, le garanzie delle quali lei parla. E' chiaro che i debiti contratti oggi saranno lasciati in eredità alle future generazioni. p.m.