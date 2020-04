Aosta: Troppa gente per strada auto in coda per parcheggiare

Bastano le foto arrivate in redazione per spiegare come ad Aosta non ha fatto presa lo slogan io resto a casa. Si può dire io me ne vado a passeggio

In centro pedoni ovunque, parcheggi occupati auto che vanno avanti e indietro in attesa che se ne liberi qualcuno. Segno evidente che i controlli non sono così efficaci come dovrebbero essere. E nel frattempo aumentano morti e contagiati. La stupidità e l’ignoranza la fanno da padrona.

E’ necessario che chi deve vigilare con maggior fermezza e decisione. La polizia locale deve intervenire. E intervenire duramente anche perché la curva dei nuovi casi in Italia decresce progressivamente, le misure stanno funzionando, vanno mantenute. Se non si controlla bene la curva nella fase discendente, infatti, può tornare a crescere rapidamente.

A dirlo è il presidente dell’Isti - tuto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla terza conferenza stampa per presentare l’analisi sull'andamento epidemiologico relativo al COVID-19 in Italia, realizzato dall’ISS.

C’è il rischio che in pochi giorni vengano vanificati tutti i sacrifici fatti in quasi un mese per colpa si qualche sciagurato irresponsabile che mette a repentaglio la vita altrui.