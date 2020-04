Anche Ordini professionali sostengono Fondo Emergenza Coronavirus

Le sezioni regionali degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri hanno deliberato l’adesione in qualità di Sostenitori al progetto Fondo per l’Emergenza Coronavirus, promosso dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta. Sostengono l'iniziativa Youth Bank, CSV-Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, Caritas Diocesana, Forum del Terzo settore e Lions Club Aosta-Host e Mont Blanc.

L’adesione in qualità di soci sostenitori permette in primis ai due Ordini professionali di diffondere con più incisività presso i propri iscritti l’invito a contribuire alla proposta solidale.

"Questa adesione - si legge in una nota congiunta delle due categorie professionali - significa anche contribuire nella prospettiva di creare una rete di alleanze tra Terzo settore e mondo dell’impresa profit sensibile ai bisogni sociali della comunità di appartenenza capace di gestire il dopo emergenza, allorquando aumenteranno esponenzialmente le situazioni di vulnerabilità e un dovere della collettività sarà quello di permettere a tutti di non restare indietro.Con il Fondo sono già stati forniti DPI per medici e sanitari".

La raccolta continua per far fronte alle esigenze alimentari attuali e future di famiglie in difficoltà e persone sole.