BUONA NOTIZIA: Salgono a 18 le persone guarite in Valle d’Aosta

La Presidenza della Regione, in base all’informazione ricevuta questa mattina dal Coordinatore sanitario dell’Unità di crisi, Luca Montagnani, comunica che salgono a 18 le persone guarite da COVID-19 in Valle d’Aosta.



Tutti i 18 pazienti, che hanno età compresa tra i 4 e i 75 anni, sono stati sottoposti al doppio tampone, dopo l’accertamento della prima positività, e sono risultati negativi al virus.



In giornata, seguiranno gli aggiornamenti sulla gestione dell’emergenza COVID-19 in Valle d’Aosta.