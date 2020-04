Coronavirus: In Vda 61 decessi, contagiati salgono a 668

Sono 61 i morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta, di cui 40 uomini e 21 donne (età tra 58 e 100 anni). E' quanto riportato sul bollettino dell'Unità di crisi. I decessi ieri erano 59. I contagiati salgono a 668, tra cui 122 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (24 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 18. Infine sono 2.716 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

Covid-19, i casi in Italia alle ore 18 del 2 aprile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 115242, al momento sono 83049 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 18278.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28540, in terapia intensiva 4053, mentre 50456 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 13915, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.