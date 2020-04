BONUS 600 euro – PRESENTAZIONE DOMANDA E SUPPOORTO

Bonus 600 euro le partite IVA, dal 1° aprile al via le domande per l’indennità. Per evitare problemi col sito INPS, l’accesso sarà differenziato. Inoltre, le richieste possono essere inoltrate anche da consulenti del lavoro e commercialisti. I chiarimenti sui requisiti dei beneficiari sono nella circolare INPS n. 49 del 30 marzo.

Bonus partite IVA, le domande per l’indennità di 600 euro sono partite il 1° aprile.

Le richieste si inoltrano direttamente dal sito dell’INPS, che nel giorno di apertura delle domande è andato in tilt.

Dal 1° aprile sono partite anche le richieste per il bonus baby sitter, quindi il “sovraffollamento” era atteso.

Pasquale Tridico, il Presidente dell’INPS, per ovviare a questo problema, prima ha chiuso il sito dell’Istituto per qualche ora, e poi lo ha riaperto garantendo un accesso differenziato.

ECCO I NUOVI ORARI DEL SITO DELL’INPS PER POTER INVIARE LA DOMANDA:

Dalle ore 00.00 alle ore 16.00 per patronati e consulenti

Dalle ore 16.00 alle ore 00.00 per privati

Attivo presso Confcommercio VDA in collaborazione con il patronato 50 & Più il servizio di supporto su appuntamento per coloro che devono presentare la domanda anche in assenza di PIN.

Ma quali sono i requisiti per ottenere il bonus? Dopo il decreto Cura Italia, che ha introdotto le indennità per determinate categorie di lavoratori autonomi, si sono susseguite novità e dietrofront da parte delle istituzioni.

A fare chiarezza è arrivata, nella serata del 30 marzo, la circolare numero 49 dell’INPS, con cui si prova a mettere fine alla frammentarietà delle informazioni che ha caratterizzato questo ultimo periodo di emergenza.

Il Presidente Conte ha comunicato di aver firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.