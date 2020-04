Modello 730 2020…lo sai che lo detrai?

Vediamo insieme le nuove possibilità di risparmio fiscale con la dichiarazione dei redditi 2020 per le spese sostenute nel 2019. Cominciamo con la famiglia, dal 2019 per i figli di età inferiore a 24 anni, il limite di reddito per essere considerati a carico è innalzato a 4.000€ lordi, rispetto ai tradizionali 2.840,51€ che restano il limite applicabile agli altri familiari a carico.

Ulteriore aumento della soglia massima per la detrazione del 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo che sale a 800€ per ciascun alunno.



Debuttano nella dichiarazione dei redditi 2020 due nuove detrazioni del 50%: quella per le spese relative alla pace contributiva, per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, e quella sui costi d’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche a servizio di condomini o delle singole abitazioni.

Altra novità riguarda gli eredi di persone decedute dal 2019, che possono usare il modello 730 2020, sempre che il soggetto deceduto non fosse obbligato a presentare il modello Redditi PF (ad esempio perché PIVA).