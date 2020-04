Aosta: Avviato il 'Servizio Spesa', potenziato lo sportello per le richieste

E’ stato necessario allestire un nuova postazione, attivata con urgenza dall’InVa su richiesta dell’assessore comunale ai servizi sociali, Luca Girasole viste le richieste che ingolfavano il centralino.

Nel pomeriggio saranno predisposte altre due e quindi da domani gli operatori al servizio dei cittadini saranno quattro ai quali se ne aggiungeranno altri due lunedì prossimo.

“Stiamo lavorando senza sosta e ringrazia l’InVa per la disponibilità” ha commentato l’assessore Girasole che invita a non chiamare altri numeri diversi da quelli predisposti per il servizio. Il Comune di Aosta, tra i primissimi in Italia, ha attivato i provvedimenti urgenti di solidarietà in favore dei cittadini di Aosta fornendo i generi alimentari e prodotti di prima necessità, utilizzando i fondi assegnati dal Governo attraverso la Protezione civile lo scorso 30 marzo.

“L'Amministrazione comunale – spiega l’assessore Luca Girasole - si è mossa da subito per attivare un servizio, e renderlo operativo in pochissimo tempo, dando una risposta ai cittadini, anche attraverso l'anticipo delle somme in attesa che i finanziamenti arrivino da Roma, proprio per renderle immediatamente disponibili a chi ne ha bisogno. Stiamo anche valutando di aumentare le postazioni per raccogliere più telefonate sulla base del personale disponibile”.

Il provvedimento, rivolto in maniera prioritaria ma non esclusiva ai residenti che già non usufruiscono di forme di sostegno pubblico quali Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, SGATE, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo affitti, altre forme di sostegno previste a livello comunale o regionale – verrà attuato attraverso l’acquisizione diretta e la relativa consegna – per il tramite del soggetto co-progettante nell’ambito dell’accordo di collaborazione per l'organizzazione di servizi per le persone anziane - di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da coronavirus.

L'entità del sostegno varierà in ragione della composizione del nucleo familiare: per i single sarà di 150 euro; per nuclei con due componenti 250 euro; per nuclei con tre o più componenti 350 euro.

La presenza di neonati e/o bambini fino a tre anni darà diritto a ulteriori 100 euro, mentre la presenza di studenti a 25 euro per ciascuno scolaro. In caso di presenza di soggetti affetti da allergie comprovate o da celiachia, il budget sarà incrementato di 50 euro. Per poter accedere alla fornitura di cibi e prodotti di prima necessità sarà necessario telefonare al numero 0165-300.260, attivo dalle ore 9 alle ore12 dal lunedì al venerdì, dichiarando la propria situazione familiare al personale dei servizi sociali comunali che prenderanno in carico la richiesta.