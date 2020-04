Oggi mercoledì 1 aprile saint Hugues

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

S. Messa per la quinta Stazione quaresimale trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu (fm e streaming)

Domenica delle Palme 5 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa per la Domenica delle Palme e della Passione del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Giovedì santo 9 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa nella Cena del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Venerdì santo 10 aprile

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Sabato santo 11 aprile

Cattedrale - ore 21.00

Veglia pasquale

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Domenica di Pasqua 12 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa nel giorno di Pasqua

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)