Da Confidi Agricoltori un finanziamento in aiuto alle aziende agricole

Le aziende agricole si ritrovano da un lato a dover continuare a sostenere spese fisse quali affitti, canoni, alimenti per il bestiame, energie, carburanti, personale e, dall’altro, a non avere pressoché più entrate.

Il finanziamento offerto da Confidi Agricoltori prevede l’erogazione di un importo massimo pari al 25% del fatturato medio del biennio 2018/2019 con un limite di 100 mila euro per ogni operazione, con una durata che può andare da 36 fino a 60 mesi, con 9 mesi di pre-ammortamento. Su tali operazioni il Confidi fornisce garanzie dal 50% fino all' 80% e, a fronte di tale impegno, gli Istituti Bancari applicheranno riduzioni sui tassi di interesse commisurate alla maggiore garanzia rilasciata, mentre il Confidi Agricoltori non farà pagare spese di istruttoria e i costi di gestione e garanzia a carico delle imprese saranno ridotti del 50% quindi pari allo 0,30% su base annua, calcolato sull'importo erogato. Si tratta, decisamente, di condizioni favorevoli e adeguate alla gravità del periodo.