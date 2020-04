Da Associazione A.l.i.c.e cinquemila euro per combattere Covid-19

“Unendo le forze riusciremo a ritornare presto alla normalità, con una coesione e una maturità maggiore rispetto a prima". Ne è sicura Lorella Zani, presidente dell'Associazione per la Lotta contro l’Ictus Cerebrale A.L.I.Ce. VdA, che però non si limita a proclami astratti ma fa cose concrete. L’Associazione A.L.I.Ce. ha infatti deciso di donare cinquemila euro all’Azienda Usl della Valle d’Aosta per far fronte all’emergenza sanitaria provocata da Covid-19.

“Il Direttivodi A.L.I.Ce. - spiega Zani - ritiene importante partecipare attivamente aquesta emergenza. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di materiale indispensabile per combattere il Covid-19, soprattutto protezioni individuali per medici e infermieri".

La presidente dell'Associazione che da anni lotta contro l'ictus definisce con umiltà l'iniziativa "simbolicamente una goccia del mare" ma che "sicuramente sarà di aiuto alla collettività, ai malati, ai medici e a tutti gli operatori sociosanitari per superare questo momento tragico ed emergenziale”.