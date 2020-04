L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: C'è chi confonde cronaca con emergenza sanitaria

Gentile Direttore,

sono rimasta allibita nel leggere il comunicato fatto recentemente da Salvini sulla Valle d’Aosta, nel quale sottolinea, bontà sua, la situazione emergenziale della regione accusandone il Governo centrale e quello locale. Di quest’ultimo non manca di ricordare la precarietà dovuta ai noti fatti di corruzione e malavita. A solenne conclusione della sua filippica “la Lega, anche in Valle d’Aosta, è pronta ad offrire aiuto e proposte concrete”?

Ma questo individuo non smette mai di essere in campagna elettorale? Ma come si permette, in un momento di sofferenza e angoscia per la nostra comunità, di mettere in scena i suoi soliti e ormai noiosi slogan al solo scopo di guadagnare in visibilità? Tutti i sondaggi lo danno ormai in discesa inesorabile, invece di affannarsi sui social cercando consensi non farebbe bene a chiedersene il perché?

Ma lo sa, questo signore, quello che la Lega ha fatto quando ha governato in Valle? Accusa gli attuali governanti di lentezza, ma questo è sempre meno del niente assoluto fatto da loro. A parte creare figure istituzionali di cui non si è mai capito il ruolo, attuare assenze imbarazzanti nei luoghi deputati, sul piano legislativo e amministrativo cos’hanno prodotto? Niente, mesi di assoluta inoperosità.

Lo chiama forse “un aiuto e una proposta concreta” l’astensione nel voto del bilancio regionale o la minaccia di bloccare i lavori del consiglio a suon di emendamenti? Evidentemente è poco informato e sprovveduto come al solito, se è arrivato a riproporre come candidata alle prossime elezioni la stessa persona che da presidente ha varato l’immobilismo come sistema di amministrazione.

L’attuale governo regionale è ben lungi dall’essere la perfezione di cui avremmo bisogno, ma intanto avrei voluto vedere loro al comando. Lui dimentica facilmente quello che gli fa comodo, ma è su tutti i social il suo invito a venire in Italia, ad aprire le frontiere del paese più bello e più sano del mondo. Richiamare i turisti in Valle è stato un errore madornale della nostra presidenza con conseguenze funeste, o forse no.

Ma il primo allarme lanciato a gran voce, al nascere dell’emergenza, non è stato forse quello degli operatori del turismo che vedevano sfumare i profitti della stagione? Sbagliato è stato cercare di “tamponare” il frangente incautamente pensando che quella fosse la vera urgenza, ma non possiamo dire che adesso non stiano facendo del loro meglio per gestire la situazione.

La sanità valdostana è allo stremo? Quel poco che è stato fatto, e in tempi non ancora cruciali, come coprire i vari posti vacanti di direttore sanitario, rendere di nuovo allettante il lavoro medico da noi e potenziare i centri medici sul territorio per ridurre i tempi di attesa, chi lo ha fatto se non l’attuale assessore che credevamo del tutto incompetente e invece si è tirato su le maniche per cercare soluzioni?

Troppo facile, per Salvini e i suoi, vivere di continue polemiche e scaricare sempre la colpa sugli altri, promettere soldi a destra e a manca senza dire dove li trova, ma è ora che capisca che la sua campagna elettorale non interessa più nessuno al di fuori di lui, che le sue preghiere pubbliche sono un insulto a chi soffre e ai credenti, e magari anche che, quando sarà il momento, i suoi devono dimostrare di saper parlare e agire di loro iniziativa, non solo tramite lui, le sue parole e le sue presenze invadenti e inopportune.

Lettera firmata

Grazie Cara Lettrice, l’argent fait la guerre, il voto ingrassa la demagogia. pi.mi.