47 primari ospedalieri chiedono alla politica di lasciarli lavorare senza interferire

Facendo riferimento alla richiesta di alcuni esponenti politici della necessità di nominare con urgenza un commissario straordinario per la gestione dell’emergenza COVID-19, a causa di supposte carenze nella gestione dell’emergenza, dieci primari ospedalieri si rivolgono in prima persona alla politica per ribadire che la nomina di un Commissario è superflua.

In una nota diffusa questa mattina spiegano che “l’inserimento di una ulteriore figura nella catena di comando aziendale (in aggiunta a quelle già presenti e pienamente operative) in un momento critico e necessitante di rapida comunicazione, creerà necessariamente discordanze di opinioni e ritardi e/o impedimenti nell’attuazione degli interventi più urgenti, tanto più se trattasi di persona priva di conoscenza specifica di quanto già realizzato per fronteggiare l’attuale situazione”.

Infatti sottolineano: “L’Azienda USL con tutte le sue professionalità si è, da subito, strenuamente impegnata per attuare la rapidissima revisione dei percorsi di prevenzione e cura dei pazienti, ristrutturando la logistica e la gestione delle risorse umane e tecnologiche dell’unico presidio ospedaliero, anticipando ampiamente il decorso regionale dell’epidemia”.

Quella dei primari è una doverosa sottolineatura del fatto che l’ Azienda USL ha potuto fino ad ora prendere in carico tutti i pazienti, in modo tempestivo, adeguato e nel rispetto delle linee guida scientifiche.

E giustamente ricordano alla politica e a tutti i valdostani che Primari e i Responsabili dell’ospedale di Aosta, sono in prima linea ormai da un mese nella gestione quotidiana dell’emergenza. Per questo chiudono giustamente alla politica “di non interferire con le scelte sanitarie necessarie”.

Tutti ti i Primari/Responsabili dell’ospedale: Stefania Aimonetto, Roberto Barmasse, Sandro Benvenuti, Anna Maria Beoni, Pierluigi Berti, Renato Bertolin, Paolo Bonino, Paolo Borrelli, Marco Brocardo, Alberto Catania, Luca Cavoretto, Antonio Cerruti, Marinella Ciarlo, Antonio Ciccarelli, Antonella De Stefani, Giulio Doveri, Ubaldo Familiari, Maria Rita Gallina, Chiara Galotto, Claudio Giacomazzi, Guido Giardini, Vincenzo Grasso, Gianluca Iob, Livio Leo, Gianpiero Leone, Roberto Lolli, Meri Madeo, Silvia Magnani, Amedeo Manuel Mancini, Massimo Manes, Paolo Millo, Luca Montagnani, Stefano Mosca, Fernando Munoz, Laure Obino, Roberto Orsi, Lorenzo Pasquariello, Fabio Persico, Francesco Pisano, Stefano Podio, Carlo Poti, Tiziana Repetto, Rodolfo Riva, Paolo Scacciatella, Marina Schena, chiedono inoltre alla politica “di attivarsi, in modo unito e senza contrapposizioni strumentali, nel reperimento delle risorse umane e strutturali, per sostenere gli operatori sanitari ormai allo stremo e per risolvere i gravi problemi economici ed amministrativi, che incombono minacciosi sull’intera comunità Valdostana”.