Stella Alpina propone per emergenza sanitaria coronavirus un commissario amministrativo

«Questo è il momento di cercare soluzioni e non di aumentare le occasioni di conflitto.» È quanto sostengono i Consiglieri del gruppo Stella Alpina, per i quali «nonostante la mancanza di ascolto nei confronti del Consiglio che in queste settimane sta caratterizzando la Presidenza della Regione, abbiamo voluto come sempre essere propositivi: in tal senso abbiamo condiviso con il nostro Movimento una soluzione che prevedesse la nomina di un Commissario unico da affiancare agli uffici della Presidenza della Regione e a supporto del Presidente nelle sue attribuzioni prefettizie, in modo che potesse dedicare più tempo ai rapporti con lo Stato e alle scelte esecutive che solo alla Presidenza della Regione, per Statuto, competono.»

«Una filiera tecnica con al vertice un Commissario amministrativo unico - concludono i Consiglieri di Stella Alpina - permetterebbe di avere uno snellimento e una maggiore risposta organizzativa nella gestione di un problema complesso come la gestione dell'emergenza, nel pieno rispetto di tutte le competenze tecniche in campo.»