Covid-19: l'Ufficio di Presidenza destina 200 mila euro al Banco Alimentare

«L'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 - evidenziano il Presidente Emily Rini, i Vicepresidenti Joël Farcoz e Luca Distort e i Consiglieri segretari Jean-Claude Daudry e Luigi Vesan - sta portando a una crisi non solo sanitaria, ma anche sociale ed economica, per cui si stanno riscontrando casi sempre più numerosi di persone in difficoltà nel reperire beni essenziali, come i generi alimentari. Da qui la nostra idea di destinare dei fondi a un'associazione che è già attiva sul territorio regionale per sostenere i soggetti più bisognosi. L'Ufficio di Presidenza è da sempre attento alle problematiche di tipo sociale e oggi la solidarietà e l'aiuto economico sono, più che mai, strumenti utili a fronteggiare l'attuale situazione.»

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deciso di presentare un emendamento al provvedimento legislativo all'esame della seconda Commissione che prevede che i Consiglieri regionali possano ridurre il proprio trattamento indennitario o rinunciarvi fino al cento per cento e che tali risparmi siano destinati dall'Ufficio di Presidenza a favore dell'emergenza sanitaria e sociale da Covid-19.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre proposto che i gruppi consiliari destinino all'emergenza almeno la metà dei contributi che i gruppi stessi percepiscono ai sensi della legge regionale n. 6/1986.