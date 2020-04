CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Prestigiosa villa in vendita ad Aosta, Regione Le Saraillon

Ad Aosta, in una delle zone più belle e tranquille della città, a pochi minuti dal centro storico, VENDESI prestigiosa e grande villa indipendente completamente immersa nel verde di proprietà. L'abitazione è composta al piano terra da un ingresso, salone con camino in pietra, sala da pranzo, cucina abitabile, bagno di servizio e 2 camere con bagno privato. Al primo piano ci sono altre 3 grandi camere da letto e 2 bagni. Tramite scala interna si accede nella zona interrata dove è presente una grande autorimessa, lavanderia, palestra, crotta a volta in pietra e locali accessori. All'esterno la villa è circondata da una zona verde illuminata dove è presente anche un lastricato con zona barbecue e una vasca d'irrigazione che può essere trasformata in piscina. MAGGIORI INFORMAZIONI E PREZZO IN AGENZIA

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916 immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it