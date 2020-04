Aosta: In isolamento per rischio Covid-19 gli anziani ospiti del Père Laurent

La Casa di riposo per anziani Père Laurent di Aosta è stata messa da oggi in quarantena ed è stato disposto l'esame del tampone Covid-19 per tutti gli utenti.

Nella struttura sono risultati due utenti positivi che erano già stati messi in isolamento nei giorni scorsi, ma quello che preoccupa maggiormente sono i 15 decessi registrati in meno di un mese, di cui otto negli ultimi giorni.

Massimo Liffredo, direttore della Casa di riposo aostana, ha affermato che non vi sono evidenze per affermare che gli ospiti deceduti fossero stati contagiati da Coronavirus, anche perchè a nessuno di loro erano stati eseguiti i tamponi.

Nei giorni scorsi una circolare interna ha dato disposizioni agli operatori del Père Laurent di non diffondere notizie ai giornalisti e di mantenere con i familiari degli ospiti rapporti formali, limitandosi alle comunicazioni strettamente necessarie, in modo da non creare allarmismi.

Oltre ai sindacati, che da ieri sollecitano alle autorità sanitarie e regionali una presa in carico della situazione al Père Laurent, questa mattina una nota stampa del M5S segnalava che le notizie in merito "oltre a non essere di dominio pubblico non sono nemmeno a disposizione degli ospiti, dei loro familiari o degli operatori della struttura".

La deputata Elisa Tripodi, la consigliera comunale di Aosta Patrizia Pradelli e il consigliere regionale Luciano Mossa chiedono alla direzione della Casa di riposo "di comunicare in tempi brevi questi dati all’autorità Sanitaria al fine di permettere un suo tempestivo intervento nel tentativo di salvare e tutelare vite umane che si trovano attualmente in stato di pericolo".