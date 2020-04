MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS

COMUNICAZIONI AI CITTADINI

A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, l’Azienda USL della Valle d’Aosta invita tutti i cittadini a seguire alcune semplici regole per l’utilizzo appropriato dei servizi sanitari erogati dalle strutture ospedaliere e territoriali.

In particolare:

1. Evitare l’accesso alle strutture sanitarie (ospedale, poliambulatori, consultori, ecc.) se non in caso di comprovato bisogno;

2. In caso di febbre e sintomi influenzali contattare telefonicamente, in via prioritaria, il Medico di Famiglia o il Pediatra di Libera Scelta; al di fuori delle fasce orarie di reperibilità di questi ultimi, telefonare al 112;

3. Al fine di evitare i sovraffollamenti nelle sale di attesa delle strutture sanitarie, si invitano i cittadini a rispettare scrupolosamente l’orario dell’appuntamento evitando di recarsi in anticipo allo stesso;

4. Limitare ai casi strettamente indispensabili e di comprovata non autosufficienza la presenza di accompagnatori nelle strutture sanitarie.

A tal proposito, come previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, si ricorda che è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei pronto soccorso;

5. Al fine di prenotare o disdire visite ed esami, si invitano I cittadini a rivolgersi al CUP telefonico (oppure ad utilizzare la funzione CUP ON LINE) evitando il ricorso agli operatori di sportello.