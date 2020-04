Dalla Usl i consigli per una dieta sana e ginnastica da quarantena

Restare a casa per evitare il contagio da Covid-19 ha fatto riscoprire a molti il piacere della cucina: si spolverano i ricettari dimenticati, si rimettono in moto planetarie, frullatori, i pianerottoli del condomini sono invasi da aromi culinari di ogni tipo.

Questa nuova, seppur temporanea condizione può però portare a un’alimentazione eccessiva e squilibrata e a uno stile di vita marcatamente sedentario, con conseguenze sul peso e sullo stato di salute della popolazione. Lo sanno bene i dirigenti medici della struttura di Dietologia e Nutrizione clinica della Usl valdostana, che hanno realizzato e pubblicato sul sito internet dell'Azienda sanitaria un opuscolo informativo che riporta i consigli per una dieta sana ed equilibrata.

"In questo momento di emergenza sanitaria in cui tutti noi siamo probabilmente più sensibili al tema della salute - si legge nella prefazione dell'opuscolo - sarebbe invece utile impiegare una parte del tempo che abbiamo a disposizione per prenderci maggiormente cura della nostra dieta e, per quanto possibile, del nostro stile di vita”.

Nell’opuscolo si trovano indicazioni e consigli utili, alcune ricette semplici da realizzare e informazioni sulla dieta e il sistema immunitario. Inoltre, non potendo svolgere attività motorie e fisica all’aperto, vi sono anche alcuni suggerimenti per restare attivi, con esercizi di ginnastica semplici e divertenti, adatti a tutti, per favorire il mantenimento del tono muscolare e limitando il rischio di pericolosi aumenti di peso.

