Presidente Testolin non vuol sentir parlare di commissario anti-Covid

"Per il momento non pensiamo di nominare alcun commissario per la gestione dell'emergenza Coronavirus". Lo ha affermato oggi il presidente della Giunta, Renzo Testolin, respingendo così la richiesta delle forze politiche presenti in Consiglio Valle di nominare un commissario straordinario per il coordinamento delle diverse fasi dell'emergenza, sia sanitarie sia socioeconomiche.

"La scelta - sostiene Testolin - è di continuare il percorso così come lo abbiamo iniziato perchè il modello funziona; vogliamo piuttosto implementare le strutture regionali al servizio dell'Unità di crisi".

Da tempo Aostacronaca.it sollecita la nomina di un professionista superpartes quale commissario straordinario, in grado di prendere immediate decisioni che possano avere positive ricadute sulla comunità valdostana; da qualche giorno e in maniera bypartisan partiti e Movimenti politici locali si sono allineati a tale richiesta.