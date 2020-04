Carmela Fontana sta bene, smentita la notizia del suo decesso per Covid-19

La ex consigliera regionale Carmela Fontana è rimasta vittima del cortocircuito mediatico che in questi giorni accompagna tante notizie sul Covid-19. Forse a causa di un'omonimia, o per eccessiva volontà esibizionistica di qualche 'fonte', questo pomeriggio si era diffusa la notizia che Carmela Fontana, ex consigliera regionale del Pd e attivissima al Patronato Inca, fosse mancata dopo essere stata contagiata dal Coronavirus.

La brutta notizia, giunta non solo alla nostra testata ma a più persone, è stata invece smentita dai familiari della combattiva esponente del centrosinistra valdostano, cui vanno le nostre più profonde scuse per aver pubblicato, anche se in totale buona fede e per pochi minuti, la 'fake' della sua dipartita.

Siamo sinceramente sollevati per il fatto che Carmela Fontana continuerà dunque dunque la sua azione quotidiana a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.