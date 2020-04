Il Governo regionale esprime la vicinanza ai valdostani. Con l'impegno di tutti ce la faremo

Mentre l’Unità di crisi prosegue l’attività di gestione dell’emergenza, il Governo regionale si rivolge alle famiglie di coloro che hanno dovuto affrontare un lutto legato al COVID-19, esprimendo il cordoglio di tutta la comunità, e a tutti quelli che stanno attraversando un periodo di difficoltà per le conseguenze che l’epidemia sta generando su tutto il territorio regionale.

Ancora oggi – dichiara il Presidente della Regione Testolin anche a nome dei colleghi di Giunta - abbiamo purtroppo registrato altri decessi nella nostra comunità. Vogliamo esprimere a tutte le famiglie colpite la nostra vicinanza e porgere sentite condoglianze.

A tutti i Valdostani e a tutte le Valdostane vogliamo sottolineare che, nonostante la gravità del momento, le forze in campo per affrontare l’emergenza sono tante, sia all’interno dell’ospedale che sul territorio, dove la Regione è sempre in stretto contatto con i Sindaci per cercare di migliorare giorno dopo giorno le criticità che possono presentarsi.

L'attenzione è alta soprattutto verso le micro comunità, là ci sono i nostri anziani, i nostri affetti, le nostre radici e la nostra memoria. Ci stiamo impegnando, con un gruppo di medici dedicato, per costruire nuovi percorsi volti a tutelarli e a proteggerli.

Sul territorio ci sono professionalità sanitarie che si stanno adoperando per l'emergenza, così come ci sono tantissimi volontari e operatori di protezione civile. A tutti, e in primis ai medici e agli infermieri che lavorano nel reparto COVID e in rianimazione, va il ringraziamento e la riconoscenza del Governo regionale e della comunità tutta.

Vogliamo ribadire che la Regione ci sarà anche nel dopo COVID. Il Consiglio regionale sta infatti elaborando una seconda serie di misure per assistere il tessuto economico e sociale nel momento in cui comincerà la ripresa. E’ il tempo dell’unità e della condivisione: ci vuole lo sforzo di tutti per dare avvio alle iniziative più utili per fronteggiare la crisi e strutturare la ripresa.

Insieme, ce la faremo a superare questa non facile pagina della nostra storia recente. La comunità valdostana, unita e solidale ancora una volta saprà reagire alle difficoltà e far risplendere la bellezza delle sue montagne e la tenacia del suo popolo.