Visites virtuelles, laboratoires en ligne au Mav

Un menu culturel avec des interviews et des curiosités sur l'artisanat, des visites virtuelles, des rencontres "en coulisses" et de petites activités pédagogiques et créatives que les parents peuvent faire avec leurs enfants. C'est ce que propose chaque semaine le Musée de l'artisanat traditionnel de la Vallée d'Aoste (Mav) à travers ses profils sociaux Instagram et Facebook (@ lartisana.vda) et sur sa chaîne youtube (L'Artisanà).

Dans un moment d'isolement domestique et de fermeture de toutes les activités, y compris les lieux de culture, le Mav a donc décidé ''d'ouvrir virtuellement ses portes'', en lançant le nouveau projet #iorestoacasaconMAV. Les prochain rendez-vous est le samedi 28 mars, toujours à 17h, avec 'Le esposizioni del Main - le maschere'.