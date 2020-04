Concluso l'Accordo Quadro con le parti sociali per la cassa in deroga

Si tratta del primo importante passo per l'avvio della misura prevista dal Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, ovvero la Cassa integrazione per le categorie di lavoratori subordinati le cui imprese sono escluse dagli altri ammortizzatori sociali.

I principi che hanno ispirato la costruzione dell'accordo sono l'inclusività e la semplificazione, al fine di non escludere nessuna categoria dagli effetti della crisi economica legata all'epidemia di coronavirus.

Le parti si sono impegnate a monitorare l'accordo, in relazione all'evolversi della situazione economica e sociale, mentre saranno automaticamente recepite le modifiche che interverranno in sede di conversione del decreto legge n.18/2020.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Finanze ha assegnato la prima tranche relativa al riparto delle risorse per la Cassa in deroga per la Valle d'Aosta che ammonta a 3 milioni 233 mila euro.

A breve, saranno rese note le modalità per presentare le domande, che verranno gestite attraverso apposita piattaforma telematica.