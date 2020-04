Legge regionale Regione autonoma Valle d’Aosta n. 4 del 25 marzo 2020 “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Al fine di fronteggiare e contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico territoriale derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha adottato, con la legge regionale n. 4 del 25 marzo 2020 e la relativa delibera attuativa della Giunta regionale n. 234 del 27 marzo 2020, prime misure straordinarie per sostenere i redditi delle famiglie e incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese valdostane.

TRA TALI MISURE VI È LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (26 MARZO 2020), EROGATI:

- DA FINAOSTA S.P.A., AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI ELENCATE DALLA STESSA;

- DA UNICREDIT S.P.A., AI SENSI DEL CAPO I DELLA L.R. N. 33/73.

La sospensione ha ad oggetto le RATE IN SCADENZA DAL IL 1° MAGGIO 2020 E FINO AL 30 APRILE 2021 e consente ai mutuatari di non pagare le rate, senza sostenere maggiori interessi o oneri aggiuntivi, ferme restando le garanzie in essere.

Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprenderà, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, con durata del piano di ammortamento prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione.

PER OTTENERE LA SOSPENSIONE È NECESSARIO PRESENTARE APPOSITA RICHIESTA ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2020 PER LE RATE IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO 2020 ED ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2020 PER LE RATE CON SCADENZA SUCCESSIVA. LE RICHIESTE PRESENTATE DOPO I SUDDETTI TERMINI NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.

FINAOSTA S.P.A. sta provvedendo a inviare a tutti i propri mutuatari una comunicazione contenente il modulo da utilizzare per la richiesta di sospensione.

Il modulo è inoltre scaricabile dal sito di FINAOSTA S.P.A. (www.finaosta.com - http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/newsid/152) ove sono descritte anche le modalità operative da seguire per l’inoltro dello stesso che tengono conto dell’esigenza di limitare i contatti interpersonali e in tal modo contrastare il contagio e la diffusione del virus.

Per la sospensione delle rate dei mutui concessi da UNICREDIT S.P.A. è necessario contattare direttamente quest’ultimo istituto.

PER LE IMPRESE, RESTA SALVA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA SOSPENSIONE DI CUI ALL’ART. 56 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19) DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 (MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19), COME DA AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DI FINAOSTA S.P.A. (www.finaosta.com - http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/newsid/151).