Dalla Bccv 50mila euro all'Usl per combattere il Covid-19

Un'offerta spontanea di 50.000 euro all'Usl valdostana "a sostegno dell'importantissimo operato di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario coinvolto in queste settimane in un'emergenza senza precedenti".

L'ha deliberara la Banca di credito cooperativo valdostana-Bccv che, come riportato in una nota, ha anche deciso di sostenere le imprese e i privati in momentanea difficoltà finanziaria legata all'emergenza Coronavirus mettendo a disposizione della clientela finanziamenti di liquidità di durata fino a 60 mesi, "con preammortamento e tassi particolarmente favorevoli anche assistiti dalle garanzie dei Consorzi di Garanzia - spiegano i vertici della banca - oltre ovviamente alle moratorie previste dal decreto del Governo, dall'Accordo Abi o a ulteriori iniziative".

Le filiali della Bccv sono a disposizione per la necessaria consulenza telefonica.