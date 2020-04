COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Le nuove proposte della Lega per emergenza Coronavirus

Come abbiamo già detto più volte, riteniamo che queste misure non siano sufficienti e che sia necessario mettere in campo ulteriori misure straordinarie di sostegno a favore delle realtà colpite, affinché possano avere a breve risorse prontamente utilizzabili per far fronte alle perdite che si stanno accumulando giorno dopo giorno se non anche sopravvivere al calo di produttività conseguente. Sono infatti tante le piccole realtà dove impresa, negozio, studio professionale altro non sono che una parte importante della famiglia.