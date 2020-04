Bonus 600 euro per i lavoratori autonomi e partite iva

Il Decreto Cura Italia è stato varato dal Governo e pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020 n. 70, per salvare l’economia Italiana dall’emergenza sanitaria ed economica del Covid-19 ed ha previsto un bonus 600 euro come misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, co.co.co. e dei lavoratori iscritti alla gestione separata con partita IVA.

Il bonus di 600 euro introdotto per i titolari di Partita IVA e per i co.co.co. spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali.

Infatti, tra i settori più colpiti dalla crisi economica provocata dalla diffusione del Covid-19 c’è il settore turistico, molte imprese che hanno dovuto licenziare alcuni dipendenti vista la sospensione temporanea dell’attività.E’ utile precisare, fin da subito, che sono rimasti esclusi da questa misura, circa 2 milioni di iscritti agli ordini professionali (commercialisti, avvocati, architetti, etc..) con enti previdenziali diversi dall’INPS.

L’importo del bonus è stato fissato in 600 euro (una tantum) e si potrà richiedere per ora solo per il mese di marzo (non mensilmente quindi) ed è erogato su domanda dell’interessato.La misura sarà ripetuta, molto probabilmente, anche per il mese di aprile, a tal fine sono necessari ulteriori decreti simili per il sostegno all’economia, per adesso non c’è niente di ufficiale.Il bonus 600 euro non è cumulabile e non ne può beneficiare coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Bonus 600 euro per i lavoratori autonomi e partite ivaQuindi il nuovo bonus lavoratori autonomi, attualmente è possibile beneficiarne soltanto per il mese di Marzo ed è:600 euro mensili; Può essere richiesto direttamente all’INPS.

Chi può beneficiare del bonus 600 euro?

Il bonus 600 euro può essere richiesto da:Liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020);Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla data del 23 febbraio 2020)Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, ossia artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I lavoratori non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;Lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

Lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Essi devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel corso dell’anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Il bonus 600 euro, può quindi essere richiesto dagli iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.Possono beneficiare del bonus 600 euro anche i lavoratori dipendenti stagionali di alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi, come il settore del turismo e dell’ agricoltura e i lavoratori dello spettacolo.Lavoratori stagionaliPossono beneficiare del bonus 600 euro anche i lavoratori stagionali che hanno perso il lavoro involontariamente, come licenziamento, o le dimissioni per giusta causa, tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto 18 marzo 2020.

Per definire la categoria dei lavoratori stagionali occorre fare riferimento al DPR n. 1525/1963.